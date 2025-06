Lilo & Stitch 2 live action in sviluppo

L’attesa sta per finire: la Disney annuncia con entusiasmo lo sviluppo di "Lilo & Stitch 2" in live action, portando nuovamente in vita questa iconica storia amata da generazioni. Con oltre 923 milioni di dollari incassati, il sequel promette di conquistare anche i cuori di chi sogna un nuovo capitolo. Riusciranno i protagonisti originali a tornare sul grande schermo? Restate sintonizzati, perché il universo di Lilo e Stitch si prepara a sorprenderci ancora.

Lilo & Stitch 2 live action in sviluppo È appena arrivato stato comunicato via social media. La Disney ha annunciato che Lilo & Stitch 2 si farà. Il progetto è in fase di sviluppo, ma non si sa ancora se torneranno i membri del cast Chris Sanders alias Stitch, Maia Kealoha alias Lilo o il regista Dean Fleischer Camp. La versione live action del classico d’animazione del 2002 ha superato i 923 milioni di dollari in tutto il mondo, il secondo film MPA con il maggior incasso dell’anno fino ad oggi dopo Un film Minecraft della Warner Bros.Legendary che conta oltre 954 milioni di dollari. L’originale Lilo & Stitch ha incassato 274,7 milioni di dollari al botteghino globale. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

