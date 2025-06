Lilo & Stitch 2 live action in arrivo | tutte le novità

Lilo & Stitch sta per conquistare nuovamente il grande schermo, questa volta in versione live-action! La Disney ha appena annunciato ufficialmente lo sviluppo di un nuovo film che riporterà le avventure della dolce Lilo e del suo imprevedibile amico Stitch in una veste tutta nuova. Mentre i dettagli sulla produzione sono ancora top secret, l’attesa cresce tra i fan di tutto il mondo. Questa novità promette di essere un ritorno entusiasmante alle origini, con un tocco contemporaneo...

annuncio ufficiale: il ritorno di "lilo & stitch" in live-action. Recentemente, la Disney ha comunicato attraverso i propri canali social che sta sviluppando un nuovo progetto basato su "Lilo & Stitch". La produzione del film in versione live-action è attualmente in fase di sviluppo, anche se non sono ancora stati resi noti dettagli riguardo alla partecipazione del cast originale o al coinvolgimento del regista Dean Fleischer Camp. Questa novità rappresenta una conferma dell'interesse della major verso il franchise, dopo il grande successo commerciale ottenuto dal film. performance commerciale e impatto del film.

