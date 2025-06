Lilo & stitch 2 in arrivo dopo il successo da 914 milioni del remake

La notizia è ufficiale: dopo il successo travolgente del remake di "Lilo & Stitch", che ha incassato 914 milioni di dollari, si prepara il ritorno dei nostri personaggi preferiti con un nuovo sequel. La produzione del seguito è già in corso, promettendo ancora più avventure e emozioni per i fan di tutto il mondo. Restate sintonizzati, perché l’universo di Lilo e Stitch sta per espandersi ancora di più!

annuncio ufficiale: sviluppo di un sequel per "lilo & stitch". In seguito al grande successo al botteghino, con un incasso record, è stato confermato che un nuovo capitolo della serie live-action "Lilo & Stitch" è attualmente in fase di produzione. La pellicola, uscita durante il weekend del Memorial Day, ha ottenuto l'apertura più importante della stagione, con oltre $182,6 milioni di entrate nel primo fine settimana. la notizia e le tempistiche. Per celebrare il 26 giugno, data simbolica legata all'esperimento numero 626 di Stitch, Disney ha annunciato ufficialmente lo sviluppo di "Lilo & Stitch 2".

