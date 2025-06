Lilo & Stitch 2 è entrato in sviluppo alla Disney

Al centro dell'attenzione dei fan di tutto il mondo, la Disney annuncia ufficialmente lo sviluppo di “Lilo & Stitch 2”, un sequel del suo amato remake live-action. Con un teaser vivace che mostra Stitch in azione, l’attesa cresce: il nuovo capitolo promette di portare nuovamente sul grande schermo le avventure dell’alieno blu più simpatico dell’universo. La pellicola si prepara a conquistare i cuori, continuando la magia iniziata con il primo successo mondiale.

La Disney sta sviluppando un sequel del suo remake live-action di “Lilo & Stitch”: Lilo & Stitch 2. Lo studio ha annunciato il progetto oggi 26 giugno, in riferimento al nome governativo dell’alieno blu selvaggio, Esperimento 626. In un breve teaser, Stitch guida una decappottabile rosa shocking attraverso il parcheggio Disney gridando: “ Preparatevi. Si parte! “. La notizia del sequel arriva mentre “Lilo & Stitch” ha incassato oltre 910 milioni di dollari al botteghino globale dal weekend del Memorial Day. Originariamente prevista per un’uscita diretta in streaming, l’avventura PG è sulla buona strada per diventare il primo blockbuster da un miliardo di dollari dell’anno. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it