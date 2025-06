Lilo & Stitch 2 | Disney annuncia lo sviluppo del sequel del film campione d' incassi

In occasione del 626 Day, Disney sorprende i fan di Lilo & Stitch annunciando ufficialmente il sequel tanto atteso! Dopo aver conquistato cuori e incassi in tutto il mondo, questa nuova avventura promette di riportare al centro della scena il simpatico alieno e la piccola Lilo, per continuare a emozionare grandi e piccini. La notizia apre le porte a nuove emozioni e sorrisi, lasciando tutti ansiosi di scoprire cosa riserverà il secondo capitolo di questa indimenticabile storia.

