Liliana Resinovich la lettera inviata a Sterpin 10 giorni prima della scomparsa | Quando non ci sarò più tu cercami

Una lettera sconvolgente, inviata da Liliana Resinovich a Claudio Sterpin appena dieci giorni prima della sua misteriosa scomparsa, rivela un'intima richiesta di essere ricordata anche in sua assenza. Un messaggio che, all'inizio, sembrava insignificante, ma che ora acquista un peso enorme nel puzzle di un caso ancora avvolto nel mistero. Cosa nascondeva realmente quella missiva? La verità potrebbe essere più vicina di quanto pensiamo.

In una lettera inviata a Claudio Sterpin 10 giorni prima della scomparsa, Liliana Resinovich chiedeva all'amico Speciale di "continuare a pensare a lei anche quando non ci sarebbe stata". "Allora non diedi molta importanza a quella lettera - ha spiegato l'86enne - poi però Lilly è scomparsa e ci ho ripensato. Sebastiano sapeva tutto di noi ma voleva che lei rimanesse a casa per motivi economici". 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: lettera - scomparsa - liliana - resinovich

“Quando non ci sarò più…”. Liliana Resinovich, l’ultima lettera all’amante prima della scomparsa - Un nuovo, inquietante capitolo scuote il caso di Liliana Resinovich: si scopre una lettera manoscritta, inviata all’amante poco prima della scomparsa.

Translate post«Quando non ci sarò più, tu cercami», la lettera di Liliana Resinovich dieci giorni prima della scomparsa. L’amante Sterpin: «Temeva qualcosa». https://open.online/2025/06/25/liliana-resinovich-lettera-claudio-sterpin-indagini/0… Vai su X

“Quando non ci sarò più...”. Liliana Resinovich choc, l'ultima lettera all'amante prima della scomparsa: gli aveva detto tutto. Cosa ha scritto Vai su Facebook

Liliana Resinovich, la lettera inviata a Sterpin 10 giorni prima della scomparsa: Quando non ci sarò più, tu cercami; «Quando non ci sarò più, tu cercami», la lettera di Liliana Resinovich dieci giorni prima della scomparsa. L'amante Sterpin: «Temeva qualcosa»; Liliana Resinovich, spunta la lettera all'amante scritta prima di morire: «Quando non ci sarò più, cercami». C.

Liliana Resinovich, la lettera inviata a Sterpin 10 giorni prima della scomparsa: “Quando non ci sarò più, tu cercami” - In una lettera inviata a Claudio Sterpin 10 giorni prima della scomparsa, Liliana Resinovich chiedeva all'amico Speciale di "continuare a pensare ... Riporta fanpage.it

Liliana Resinovich, l'ultima lettera all'amante prima di morire: «Quando non ci sarò più, cercami». Claudio Sterpin: lei aveva annusato il pericolo - Una lettera scritta da Liliana Resinovich e inviata via mail a Claudio Sterpin, l'uomo con cui aveva una relazione extraconiugale, potrebbe cambiare di nuovo le indagini sul ... Secondo msn.com