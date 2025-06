Liguria un negoziante su tre evade le tasse e cresce il lavoro nero ecco il bilancio della guardia di finanza

Liguria sta fronteggiando un preoccupante aumento dell'evasione fiscale, con un negoziante su tre che evade le tasse e il lavoro nero in crescita. La Guardia di Finanza segnala un calo degli scontrini emessi e i primi sequestri legati alle truffe sugli ecobonus. Sono oltre 700 le persone denunciate per reati tributari, un bilancio che mette in evidenza l'urgenza di contrastare questa emergenza economica e fiscale.

Sono sempre meno gli scontrini emessi. Primi sequestri per la truffa sugli ecobonus: indagine partita da Savona. Denunciate 700 persone per reati tributari Allarme evasione in Liguria, che con la crisi economica fa registrare un aumento. Secondo gli ultimi dati della Guardia di finanza, che h. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Liguria, un negoziante su tre evade le tasse e cresce il lavoro nero, ecco il bilancio della guardia di finanza

In questa notizia si parla di: liguria - guardia - finanza - negoziante

Liguria, cresce il lavoro nero. Evade un negoziante su tre. Il bilancio della Guardia di finanza - In Liguria, il fenomeno del lavoro nero cresce in modo preoccupante, con un negoziante su tre che evade le tasse.

Translate postLiguria, cresce il lavoro nero. Evade un negoziante su tre. Il bilancio della Guardia di finanza - Il Secolo XIX Vai su X

Liguria, cresce il lavoro nero. Evade un negoziante su tre. Il bilancio della Guardia di finanza; Frode fiscale: sequestrati beni di lusso e terreni per 20 milioni di euro anche nel Genovese; Operazione ’e-fishing’ della guardia di finanza: sequestrate 31 tonnellate di pesce.

Liguria, cresce il lavoro nero. Evade un negoziante su tre - Primi sequestri per la truffa sugli ecobonus ... Come scrive ilsecoloxix.it

Guardia di Finanza: in Liguria boom di lavoro nero nel turismo durante l'estate in Liguria - "Ci siamo impegnati e i risultati operativi raggiunti sono stati lusinghieri, il nostro lavoro è intenso per tutelare le persone perbene che tutti i giorni portano avanti l'attività economica". Riporta primocanale.it