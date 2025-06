Life science terapie avanzate e trial Così l’Europa si gioca il suo futuro su salute e industria

Il settore europeo delle scienze della vita si trova a un crocevia decisivo: le terapie avanzate e i trial clinici come COS236 e l'EU2023 sono il cuore di una sfida che decide il futuro salute e industria del continente. Investire in innovazione significa non solo migliorare la qualità della vita, ma anche potenziare la leadership europea nel panorama globale. È quindi essenziale rafforzare l’intera catena del valore, dalla ricerca alla diffusione delle terapie innovative, per costruire un domani più sano e prospero.

"Il settore europeo delle scienze della vita si trova in un momento cruciale. Le scienze della vita e i settori a esse collegati rappresentano contributi fondamentali alla competitività e alla prosperità dell'Europa, e detengono un enorme potenziale per la futura crescita economica e il benessere della società . È quindi essenziale rafforzare l'intera catena del valore, dalla ricerca e innovazione fino all'applicazione e diffusione delle soluzioni sviluppate. Questo richiede anche un ambiente normativo capace di rispondere all'innovazione e aperto alla sperimentazione, affinché le soluzioni emergenti possano essere testate, perfezionate e immesse sul mercato in modo tempestivo e responsabile".

18 milioni di euro nei prossimi 5 anni per sostenere la ricerca di una cura al diabete di tipo 1. È questo l’obiettivo di un bando appena pubblicato dall’Innovative health initiative (Ihi), partnership pubblico–privata tra Unione europea e aziende delle life science, Vai su X

