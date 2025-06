Libri in Circolo Venerdì 27 alle Ville di Terranuova un evento dedicato alla promozione degli scrittori locali

Un’occasione unica per scoprire e valorizzare il talento letterario della nostra comunità. "Libri in Circolo" invita lettori e appassionati a immergersi nelle storie e nelle idee dei nostri scrittori locali, creando un ponte tra autori e pubblico. Un evento che promette emozioni, scoperte e nuove prospettive, rafforzando il legame tra territorio e cultura. Non mancate a questa bella serata dedicata alla passione per la scrittura e la lettura.

Arezzo, 26 giugno 2025 – Si terrà questo venerdì 27 giugno alle ore 18 al Circolo polivalente delle Ville l'evento "Libri in Circolo" dedicato alla presentazione di opere di narrativa, saggistica e altri generi di scrittura non poetica rivolto agli scrittori locali. L'iniziativa, patrocinata dal Comune di Terranuova Bracciolini, consentirà ad una decina di autori e autrici di avere l'opportunità di illustrare brevemente i propri testi, offrendo al pubblico un'ampia varietà di proposte letterarie: dai gialli alle fiabe per bambini, dai saggi ai racconti autobiografici, fino ad altre forme di narrazione che sapranno soddisfare gusti e interessi eterogenei.

