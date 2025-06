Libri e saperi da condividere

In un contesto in cui il costo dei libri scolastici cresce, docenti e dirigenti si trovano a dover fronteggiare sfide burocratiche sempre più complesse per rispettare i nuovi tetti di spesa imposti dal Ministero dell’Istruzione. È ora di ripensare al valore della condivisione dei saperi e delle risorse, per garantire a ogni studente un'istruzione di qualità senza sacrifici. La soluzione potrebbe risiedere proprio nella collaborazione e nel dialogo tra tutti i protagonisti dell’educazione.

Aumenta il costo dei testi scolastici. Alle prese col caro libri, docenti e dirigenti compiono acrobazie burocratiche per applicare i nuovi tetti di spesa previsti dal ministero dell’Istruzione e del . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - Libri e saperi da condividere

In questa notizia si parla di: libri - condividere - saperi - burocratiche

Libri e saperi da condividere.

Libri e saperi da condividere - Alle prese col caro libri, docenti e dirigenti compiono acrobazie burocratiche per applicare i nuovi tetti di spesa previsti dal ministero dell’Istruzio ... Secondo ilmanifesto.it