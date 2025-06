Liberami dal nulla film | uscita trama cast e dove guardarlo

Se sei un appassionato di musica e cinema, non puoi perderti “Springsteen – Liberami dal nulla”: il nuovo film che ripercorre la vita e le emozioni del celebre artista Bruce Springsteen. Produttore dalla 20th Century Fox e interpretato da Jeremy Allen White, il film promette di emozionare e coinvolgere. Dopo mesi di rumors, l’ufficialità è arrivata ad aprile 2024, con la data di uscita prevista per...

annuncio e data di uscita di "Springsteen – Liberami dal nulla". Il film "Springsteen – Liberami dal nulla" rappresenta un nuovo progetto cinematografico dedicato alla vita del celebre artista Bruce Springsteen. La pellicola, prodotta dalla 20th Century Fox, vede la partecipazione dell'attore Jeremy Allen White nel ruolo principale. Dopo numerosi rumors, l'ufficialità sulla produzione è arrivata ad aprile 2024, con una conferma sulla data di uscita prevista per il 23 ottobre 2025. Il film si inserisce tra i biopic più attesi degli ultimi anni, focalizzandosi su uno dei momenti più significativi della carriera di Springsteen.

