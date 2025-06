Li manda Maria Il Grande Fratello festeggia regalo pazzesco della De Filippi ad Alfonso Signorini

Sei pronto a scoprire chi entrerà nella casa più spiata d’Italia? Con i casting aperti e il grande ritorno di Alfonso Signorini alla guida, l’attesa cresce. Tra nuovi ingressi e sorprese imprevedibili, il prossimo Grande Fratello promette emozioni e colpi di scena. Ma come sempre, le sorprese non finiscono qui...

Sono ufficialmente aperti i casting per la nuova edizione del Grande Fratello, attesa su Canale 5 il prossimo autunno. Alla guida ci sarà ancora una volta Alfonso Signorini, ormai volto fisso del reality. Al momento non è stato ancora svelato il nome delle due opinioniste che lo affiancheranno, anche se tra i nomi in circolazione c’è quello di Anna Pettinelli, particolarmente gradita al conduttore e data per favorita. Ma come sempre, l’attenzione del pubblico è tutta rivolta ai futuri concorrenti, e le indiscrezioni non mancano. I rumors sui possibili inquilini iniziano già a fare il giro del web. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it