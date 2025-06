L' hotel a cinque stelle sul Canal Grande prima tappa di cinque giorni di festeggiamenti blindatissimi invitati vip e polemiche

Venezia si trasforma nel palcoscenico di un evento esclusivo e misterioso, con l’arrivo di celebrità come Jeff Bezos e Lauren Sanchez. Lussuoso e riservato, l’hotel a cinque stelle sul Canal Grande ospiterà cinque giorni di festeggiamenti blindatissimi, tra vip e polemiche. Una cornice da sogno per celebrazioni che promettono di lasciare il segno, dando il via a un capitolo indimenticabile nella storia della città.

J eff Bezos e Lauren Sanchez sono finalmente arrivati a Venezia. La coppia, attesissima protagonista delle nozze più chiacchierate dell’estate, ha fatto il suo ingresso in laguna evitando i flash dei paparazzi, con una discrezione studiata quanto lussuosa. I due sono stati visti attraccare all’Aman Hotel, cinque stelle affacciato sul Canal Grande: una scelta che dice già molto dello stile dell’evento che sta per iniziare. Jeff Bezos si separa dalla moglie per un’altra donna. guarda le foto Cinque giorni di nozze vip a Venezia. Le celebrazioni nuziali sono iniziate ufficialmente il 25 giugno e si snoderanno lungo cinque giorni tra feste private, ricevimenti blindati e momenti top secret. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - L'hotel a cinque stelle sul Canal Grande, prima tappa di cinque giorni di festeggiamenti blindatissimi, invitati vip e polemiche

In questa notizia si parla di: cinque - hotel - stelle - canal

Tempesta d’amore: triangoli, salvataggio di Larissa e lotta per l’hotel a cinque stelle - Le anticipazioni della ventunesima stagione di Tempesta d’Amore dalla Germania svelano triangoli amorosi, salvataggi drammatici di Larissa e la lotta per il controllo di un hotel a cinque stelle.

EVENTI - Il 2 luglio Alessandro Borghese ospita nel suo ristorante sul Canal Grande l'evento "L'estetica delle emozioni" con cinque giovani talenti dell'Accademia Maestri Pasticceri Italiani Vai su Facebook

Jeff Bezos e Lauren Sanchez arrivano a Venezia per le nozze; Il matrimonio di mister Amazon e Lauren Sánchez a Venezia: tutti gli aggiornamenti; Ivanka Trump fa il suo debutto a Venezia: shopping e relax prima delle nozze Bezos.

L’Hotel Bauer (5 stelle, sul Canal Grande) ai ciprioti di Mohari: operazione da 300 milioni di euro - MSN - Ora l’ufficialità: l’hotel Bauer di Venezia, iconico e storico albergo a 5 stelle sul Canal Grande, che occupa un palazzo duecentesco ristrutturato più volte fino all’attuale aspetto ... Da msn.com

Venezia, l’Hotel Bauer (5 stelle, sul Canal Grande) ai ciprioti di Mohari: operazione da 300 milioni di euro - Ora l’ufficialità: l’hotel Bauer di Venezia, iconico e storico albergo a 5 stelle sul Canal Grande, che occupa un palazzo duecentesco ristrutturato più volte fino all’attuale aspetto ... corrieredelveneto.corriere.it scrive