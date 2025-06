L’hanno trovato Garlasco svolta importante sulle analisi della spazzatura | di chi è quel Dna

Una svolta cruciale nel caso di Garlasco emerge grazie alle analisi sulla spazzatura di Chiara Poggi. Il Corriere della Sera ha rivelato in esclusiva i primi esiti dell’incidente probatorio, portando alla luce tracce di DNA che potrebbero cambiare le sorti dell’indagine. Questa scoperta apre nuove prospettive e potrebbe essere il punto di svolta decisivo per il futuro del processo. La verità si avvicina, e il mistero si infittisce.

Ancora una svolta importante sul delitto di Garlasco. Grazie al Corriere della Sera, che ha dato la notizia in esclusiva nella mattinata di giovedì 26 giugno, si sono scoperti i primi esiti delle analisi dell’incidente probatorio, in relazione alle tracce trovate sulla spazzatura che era nella villa di Chiara Poggi. Sono stati effettuati tutti gli esami del caso e si è giunti ad una prima risposta, che potrebbe rivelarsi giĂ fondamentale per il prosieguo delle indagini. Ricordiamo che gli investigatori hanno riaperto il caso, indagando Andrea Sempio per l’omicidio della giovane avvenuto nell’agosto del 2007. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it