Levanto il nuovo asilo nido aprirà il 15 settembre e sarà intitolato a Matteotti

A Levanto si prepara ad accogliere i piccoli con entusiasmo: il nuovo asilo nido, intitolato a Giacomo Matteotti, aprirà le sue porte il 15 settembre, simbolo di un impegno concreto per il futuro e l’educazione dei bambini. Grazie a un finanziamento di 480 mila euro del PNRR, l’edificio rinnovato rappresenta un passo importante verso una comunità più inclusiva e attenta alle nuove generazioni. Un’opportunità che promette di fare la differenza.

Levanto, 26 giugno 2025 – Aprirà i battenti ai bimbi il prossimo 15 settembre, ma sarà inaugurato a breve e intitolato alla memoria di Giacomo Matteotti, il nuovo asilo nido che il Comune di Levanto ha realizzato trasformando alcuni spazi all’interno dell’edificio che ospita le scuole medie, nel complesso scolastico di via Martiri della libertà, grazie ad un finanziamento di 480 mila euro erogato dal Ministero dell’istruzione con fondi del Pnrr destinati all’edilizia scolastica. La struttura, la prima di proprietà pubblica attivata nella cittadina rivierasca, sarà gestita dalla cooperativa che si aggiudicherà il bando per l’assegnazione del servizio, la cui scadenza per la partecipazione è fissata per il mese di luglio. 🔗 Leggi su Lanazione.it