Leva militare obbligatoria in quali paesi potrebbe tornare | cosa pensa il governo Meloni

La leva militare obbligatoria sta tornando al centro del dibattito internazionale, con paesi come la Germania che si preparano a riaccendere le discussion. In Italia, il governo Meloni si trova di fronte a un interrogativo cruciale: potrebbe essere il momento di ripensare alla coscrizione? Mentre le questioni di sicurezza e difesa si fanno sempre più attuali, resta da capire quale sarà la posizione della nostra leader, pronta a rispondere alle sfide del futuro.

Era stata sospesa nel 2011, ma ora potrebbe tornare. In Germania si riapre ufficialmente il dibattito sulla coscrizione obbligatoria. A riaccendere la miccia è stato il ministro della Difesa Boris Pistorius, che ha annunciato l'intenzione di presentare un disegno di legge dopo l'estate. Prima l'idea è quella di puntare sui volontari, ma se non bastassero. la leva tornerebbe a tutti gli effetti. Un passo deciso, che riporterebbe Berlino in linea con molti altri Paesi europei, soprattutto quelli al confine orientale.

La leva obbligatoria è stata sospesa nel 2004 ma non eliminata: questo significa che può tornare in vigore con un decreto del Presidente della Repubblica nel caso in cui l'esercito sia troppo esiguo

Guerra in Italia? Il governo #Meloni prepara una legge per richiamare i #riservisti tra i 18 e i 40 anni. Torna lo spettro della leva obbligatoria: in caso di #guerra, anche i civili possono essere arruolati?

