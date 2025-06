L’Europa si riarma gli Usa incassano e le guerre continuano

In un mondo in rapido mutamento, l’Europa si riarma mentre gli Stati Uniti rafforzano la loro posizione, lasciando le guerre e le tensioni irrisolte sul tappeto. Tra aumenti nelle spese militari e accordi strategici come quello all’Aja, il panorama geopolitico si ridefinisce. Marco Burini ci guida attraverso questa complessa realtà, dove le alleanze si consolidano e le sfide rimangono aperte, evidenziando come il ritorno delle armi possa influenzare il futuro globale.

L’accordo all’Aja. L’Europa si riarma. Salgono le spese per la difesa europea e dal vertice NATO Gli Stati Uniti di Trump ne escono rafforzati. Servizio di Marco Burini TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - L’Europa si riarma, gli Usa incassano e le guerre continuano

Industria bellica Usa e Ue, ordini record per 730 miliardi: la corsa al riarmo globale.

Minaccia russa: mezza Europa pronta a tornare al servizio di leva - La Germania si riarma e prepara il ritorno alla coscrizione obbligatoria, già presente in Scandinavia e nei Baltici. Segnala ilsole24ore.com

L’Europa si riarma: spesa militare alle stelle, ma la produzione resta il tallone d’Achille - Ma il tallone d'Achille rimane la scarsa produzione “Se l'Europa deve sopravvivere, deve essere armata”, ha detto il premier polacco ... Si legge su affaritaliani.it