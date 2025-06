L’Europa non morirà cinese Il commento di Le Corre

L’Europa si sta lasciando davvero convincere dall’assalto cinese? Mentre Pechino utilizza il gigante delle auto elettriche BYD come ariete per penetrare nel nostro continente, cresce il dibattito sulla sua reale influenza. L’economista Philippe Le Corre, tra i massimi esperti di Asia, ci invita a riflettere: è davvero in gioco un cambio di paradigma o si tratta solo di una fase passeggera? La risposta potrebbe cambiare il volto del nostro futuro.

A chi l’Europa? Alla Cina, anzi no. Nelle settimane in cui Pechino tenta l’ennesimo assalto al Vecchio continente, utilizzando come ariete la più temibile tra le sue aziende, il costruttore di auto elettriche Byd, ci si chiede se davvero, alla fine, il baricentro dell’Europa si sposterà di qualche metro verso est. Una domanda che si è posto l’economista e docente alla Harvard University Philippe Le Corre, tra i massimi esperti d’Asia. “Dopo il ritorno di Donald Trump alla Casa Bianca nel gennaio 2025, sembra che a Pechino qualcuno abbia scambiato i propri sogni per realtà. La speranza era che i Paesi europei cadessero rapidamente nelle braccia della Cina. 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - L’Europa non morirà cinese. Il commento di Le Corre

In questa notizia si parla di: europa - morirà - cinese - commento

L’Europa è nella morsa di #Trump e di #Putin. Entrambi combattono per abbattere la democrazia liberale. Sono alleati di fatto. Davanti a questo tornante storico il balbettio dei leader europei non è adeguato e non è dignitoso. Non si deve inseguire la benevol Vai su Facebook

Le notizie del 21 aprile sulla morte del pontefice; La bellissima elettrica di Xiaomi si potrà acquistare anche in Europa?; Si inietta succo di frutta in vena, donna cinese rischia di morire.