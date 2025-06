L’Europa condanna Israele per Gaza ma rinvia le sanzioni

L'Europa si scaglia contro Israele per la crisi umanitaria a Gaza, condannandone le azioni con parole dure. Tuttavia, le sanzioni concrete restano ancora in standby, rivelando un paradosso tra parole e fatti. La relazione presentata al Consiglio europeo denuncia violazioni chiare e gravi, ma l’attesa di decisioni decisive mina l’efficacia delle dichiarazioni. È il momento che l’Unione passi dalle parole ai fatti, per un impegno reale e concreto a tutela dei diritti umanitari.

Le parole sono pietre, ma le azioni tardano ad arrivare. Il Consiglio europeo ha chiuso i battenti con un atto d’accusa durissimo contro Israele per la “catastrofica situazione umanitaria” a Gaza, ma i Ventisette continuano a ballare sul filo del compromesso quando si tratta di passare dalle condanne alle conseguenze concrete.  Sul tavolo di Palazzo Europa è finita una relazione esplosiva: Israele avrebbe violato l’articolo 2 dell’Accordo di associazione con l’Ue, quello che impone il rispetto dei diritti umani e del diritto internazionale. Eppure, invece di agire, i leader europei hanno scelto la via del rinvio, rimandando ogni decisione sulla revisione o sospensione dell’accordo al luglio 2025. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it © Ilfogliettone.it - L’Europa condanna Israele per Gaza ma rinvia le sanzioniÂ

