Letizia di Spagna la gonna con spacco segreto e l’errore delle scarpe rosse

Letizia di Spagna si distingue ancora una volta per eleganza e stile, ma non senza qualche imprevisto. Durante la sua intensa settimana di impegni a giugno 2025, ha mostrato una strategia di look raffinata con un completo black and white, risparmiando su accessori e dettagli. Tuttavia, il famoso errore delle scarpe rosse ha attirato l’attenzione, dimostrando che anche le icone di stile sono umane. Ecco come Letizia affronta ogni sfida di moda, tra perfezione e spontaneità .

Letizia di Spagna ha affrontato tre impegni nell’ultima settimana di giugno 2025 dove ha rivelato la sua strategia di stile, risparmiando un look grazie a un completo black and white molto raffinato. Ma è scivolata sulle scarpe di vernice rossa che facevano a pugni con l’abito in denim di Carolina Herrera. Letizia di Spagna, il look bianco e nero due in uno. Mercoledì 25 giugno Letizia di Spagna ha dovuto affrontare due impegni molto ravvicinati. Un cambio di look sarebbe stato difficile e così ha sfoggiato tutta la sua sapienza in fatto di stile, indossando un outfit molto raffinato e versatile, adatto ad entrambi gli impegni. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Letizia di Spagna, la gonna con spacco segreto e l’errore delle scarpe rosse

