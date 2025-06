Leoni Inter i nerazzurri tentano di convincere il Parma | la mossa in arrivo

Leoni Inter tornano all’attacco: i nerazzurri sono decisi a convincere il Parma per assicurarsi un difensore chiave. La mossa in arrivo potrebbe rivoluzionare la difesa dell’Inter, alimentando entusiasmo e aspettative tra tifosi e società. Le prossime ore saranno decisive: riusciranno gli Inter a portare a casa il rinforzo desiderato? Resta da scoprire se questa strategia si trasformerà in un affare concreto.

Leoni Inter, i nerazzurri lavorano a convincere il Parma nelle prossime ore: cosa si attende adesso. Leoni Inter, i nerazzurri insistono per il difensore del Parma. Il punto de La Gazzetta dello sport. «Non è solo una richiesta mirata del suo ex allenatore romeno, ma una vecchia fiamma dei dirigenti nerazzurri: già un’estate fa poteva essere preso a prezzo di saldo, ma mancò la zampata. Adesso, in generale, l’Inter ha un budget di 30 milioni da investire sul difensore: ottimo punto di partenza. Su Leoni, italiano come da gusti del presidente Beppe Marotta e al ds Piero Ausilio, c’è però anche il Milan ed è proprio questo rende ancora più interessante la partita: sarà derby vero, con risultato aperto e non deciso a breve, anche perché il Parma non è intenzionato ad agevolare in nessun modo la vendita del gioiello”, si legge su La Gazzetta dello Sport che sottolinea come l’AD del Parma, Federico Cherubini, aprirebbe solo di fronte a cifre monstre perché è convinto che il prezzo potrebbe anche aumentare qualora Leoni rimanesse a Parma un altro anno» Internews24. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Leoni Inter, i nerazzurri tentano di convincere il Parma: la mossa in arrivo

