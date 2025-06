Leone XIV | No alle false propagande del riarmo A Gaza situazione tragica e disumana

In un contesto di crescente tensione e sofferenza, Leone XIV denuncia con fermezza le false propagande sul riarmo a Gaza, sottolineando la tragicità e la disumanità della situazione. Con i rappresentanti delle Chiese orientali, Prevost denuncia come il diritto internazionale venga soppiantato dalla legge del più forte, mentre la violenza si scaglia sull’Oriente cristiano con una brutalità senza precedenti. È ora di ascoltare e agire per fermare questa spirale di distruzione.

Con i rappresentanti delle Chiese orientali Prevost lamenta che il diritto internazionale sia sostituito dall'imporsi "della legge del più forte". La violenza bellica si abbatte sull'Oriente cristiano "con una veemenza diabolica mai vista prima".

Faremo tesoro dei preziosi insegnamenti che Papa Leone XIV ci ha consegnato questa mattina in Vaticano in occasione del Giubileo dei Governanti e degli Amministratori. Il Santo Padre ha ricordato che la politica va interpretata come missione e non come p

