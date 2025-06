Leone XIV alla Roaco | Veemenza diabolica mai vista prima | la gente non può morire a causa di fake news

In un mondo sempre più segnato da false notizie e conflitti, l’appello del Papa alla Riunione delle Opere per l’Aiuto alle Chiese Orientali risuona potente: come possiamo sperare nella pace se stiamo ancora credendo che le guerre portino soluzioni? La storia ci insegna che la violenza si ritorce contro chi la promuove. È il momento di ascoltare questa voce e agire con saggezza e compassione.

L'appello del Papa alla Riunione delle Opere per l'Aiuto alle Chiese Orientali: "Come si può credere, dopo secoli di storia, che le azioni belliche portino la pace e non si ritorcano contro chi le ha condotte?.

Leone XIV: alla Roaco, “veemenza diabolica mai vista prima”, “il cuore sanguina per Ucraina, Gaza e Medio Oriente” - “La storia delle Chiese cattoliche orientali è stata spesso segnata dalla violenza subita; purtroppo non sono mancate sopraffazioni e incomprensioni pure all’interno della stessa compagine cattolica, ... Come scrive agensir.it

Il Papa contro il riarmo: "Traditi i desideri di pace" - E’ un discorso dai toni molto forti quello rivolto da papa Leone XIV alla plenaria della Roaco, la Riunione delle Opere per l’Aiuto alle Chiese Orientali. Riporta gazzettadiparma.it