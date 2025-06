Leone XIV ai governanti | La politica serva la pace l’IA non superi l’uomo

In un mondo in rapido cambiamento, le parole di Papa Leone XIV risuonano ancora con forza: ai governanti è affidato il compito di guidare con saggezza, ponendo al centro il bene comune e la tutela dei più deboli. La politica, secondo lui, deve essere al servizio della pace, evitando che l'intelligenza artificiale superi l’umano. Un appello che invita a riflettere sull’equilibrio tra progresso e responsabilità, affinché il futuro sia davvero sostenibile e umano.

Sicuramente edificante, se non suggestiva, l’udienza per il Giubileo dei Governanti, in cui Papa Leone XIV si è rivolto a loro in modo diretto e deciso affermando in tal senso: “compito, a voi affidato, di promuovere e tutelare, al di là di qualsiasi interesse particolare, il bene della comunità, specialmente in difesa dei più deboli . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it