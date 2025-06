Leonardo | il sindaco di Pomigliano incontra oggi lavoratori e sindacati in Comune

Leonardo, il cuore pulsante dell'innovazione e dell'occupazione a Pomigliano d'Arco, torna al centro dell'attenzione con un incontro cruciale tra il sindaco e i rappresentanti dei lavoratori. Dopo le preoccupazioni sollevate dalle RSU dello stabilimento, l’Amministrazione Comunale si impegna a ascoltare e trovare soluzioni concrete. “L’Amministrazione è vicina ai lavoratori”, ha dichiarato il sindaco, sottolineando il suo impegno a tutelare il futuro del polo industriale e dei suoi dipendenti.

POMIGLIANO D'ARCO, 26 GIUGNO – A seguito della lettera inviata dalle RSU dello stabilimento Leonardo di Pomigliano d'Arco, l'Amministrazione Comunale ha prontamente convocato per oggi, giovedì 26 giugno alle ore 12.30, un incontro ufficiale presso la sede comunale con le rappresentanze sindacali di fabbrica e territoriali per affrontare le criticità sollevate dai lavoratori. "L'Amministrazione è vicina ai lavoratori – ha dichiarato il sindaco Raffaele Russo – e li abbiamo convocati per ascoltare direttamente quali siano le loro preoccupazioni ed insieme eventualmente decidere tutte le azioni da intraprendere a sostegno della loro vertenza.