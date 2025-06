Leonardo | il sindaco di Pomigliano incontra domani lavoratori e sindacati in Comune

Il sindaco di Pomigliano d’Arco, Leonardo, si prepara ad incontrare domani lavoratori e sindacati in un confronto diretto e costruttivo. Dopo la lettera delle RSU dello stabilimento Leonardo, l’amministrazione ha deciso di ascoltare le preoccupazioni e le proposte dei protagonisti. Un passo importante verso una soluzione condivisa che rafforzi il rapporto tra comunità e impresa. “L’Amministrazione è vicina ai lavoratori”, ha dichiarato il sindaco, sottolineando l’impegno a trovare risposte concrete.

POMIGLIANO D’ARCO, 25 GIUGNO – A seguito della lettera inviata dalle RSU dello stabilimento Leonardo di Pomigliano d’Arco, l’Amministrazione Comunale ha prontamente convocato per domani, giovedì 26 giugno alle ore 12.30, un incontro ufficiale presso la sede comunale con le rappresentanze sindacali di fabbrica e territoriali per affrontare le criticità sollevate dai lavoratori. “L’Amministrazione è vicina ai lavoratori – ha dichiarato il sindaco Raffaele Russo – e li abbiamo convocati per ascoltare direttamente quali siano le loro preoccupazioni ed insieme eventualmente decidere tutte le azioni da intraprendere a sostegno della loro vertenza. 🔗 Leggi su Primacampania.it

