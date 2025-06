Leonardo Fresta condannato all' ergastolo per l' omicidio della convivente Debora Pagano

La tragica vicenda ha sconvolto la comunità di Macchia di Giarre, dove Leonardo Fresta, panificatore di 43 anni, è stato condannato all'ergastolo per l'uccisione della convivente Debora Pagano, di 32 anni. La Corte d'assise di Catania ha accolto la richiesta dell'accusa, portando a una sentenza che chiude un doloroso capitolo di violenza e perdita. La giustizia si è pronunciata, ma il dolore rimane...

