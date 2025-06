Leonardo Fresta condannato all'ergastolo per il femminicidio di Debora Pagano | per 2 giorni il corpo in casa

Una vicenda agghiacciante scuote la Calabria: Leonardo Fresta condannato all’ergastolo per il femminicidio di Debora Pagano, dopo aver nascosto il corpo in casa per due giorni e giustificato il ritardo con uno choc. La tragica vicenda solleva ancora una volta il tema della violenza di genere e delle sue conseguenze. Continua a leggere per scoprire i dettagli di questa drammatica storia che ha sconvolto tutta la comunità.

Fresta chiamò i soccorsi quasi due giorni dopo la morte della compagna nella loro casa di Giarre spiegando il ritardo col fatto che era sotto choc. L'autopsia però ha escluso la causa naturale del decesso. L'uomo condannato oggi all'ergastolo dalla Corte d’Assise di Catania. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Leonardo Fresta condannato all'ergastolo per l'omicidio della convivente Debora Pagano - La tragica vicenda ha sconvolto la comunità di Macchia di Giarre, dove Leonardo Fresta, panificatore di 43 anni, è stato condannato all'ergastolo per l'uccisione della convivente Debora Pagano, di 32 anni.

Translate postLa Corte d’assise di Catania, accogliendo la richiesta dell’accusa, ha condannato all’ergastolo Leonardo Fresta, il panificatore di 43 anni accusato di avere ucciso la convivente Debora Pagano, 32 anni, nel luglio del 2022 Vai su X

