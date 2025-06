L’emendamento della Lega non passa al Senato | cala il sipario sul terzo mandato

Il dibattito sulla riforma del terzo mandato dei presidenti di Regione si chiude con un fallimento al Senato: l’emendamento della Lega, firmato da Paolo Tosato, non supera il voto con soli cinque favorevoli e quindici contrari. Un risultato che segna una battuta d’arresto significativa per chi auspicava una svolta in questa direzione. Ora, il futuro della riforma appare più incerto che mai, lasciando spazio a nuove riflessioni e strategie. LEGGI...

Cala il sipario sul terzo mandato dei presidenti di Regione. In Commissione Affari Costituzionali al Senato l’ emendamento della Lega – che portava la prima firma di Paolo Tosato – ha ottenuto solo cinque voti a favore (oltre al Carroccio anche Italia Viva e il rappresentante delle Autonomie) e 15 contrari. Astenuti il presidente della Commissione Alberto Balboni e il senatore Domenico Matera, entrambi esponenti di Fratelli d’Italia. LEGGI ANCHE: Menare il can per Zaia: lo schiaffo di Salvini all’ingombrante governatore veneto In che cosa consisteva l’emendamento della Lega. Come riportato dall’ Ansa, l’emendamento chiedeva di cambiare la dicitura ‘secondo mandato’ con ‘terzo mandato’, nell’articolo 2 della legge 165 del 2004, che stabilisce la «non immediata rieleggibilità dei presidenti di regione». 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - L’emendamento della Lega non passa al Senato: cala il sipario sul terzo mandato

