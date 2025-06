L'eleganza del riccio E le dritte per acconciarlo

L'eleganza del riccio conquista il mondo, diventando un must-have per uomini e donne di ogni età. Con una domanda in costante aumento, soprattutto in Europa, Hair Rituel by Sisley risponde con soluzioni premium e dritte infallibili per valorizzare i capelli ricci e creare acconciature da sogno. Scopri come esaltare la tua naturale bellezza e trasformare ogni giornata in un'occasione speciale. preparati a rivoluzionare il tuo styling e sentirti irresistibile.

«UNA DONNA SU TRE e un uomo su due oggi hanno bisogno di un soin per capelli ricci. Succede in tutto il mondo, visto che la società è sempre più cosmopolita. In Europa, la domanda è forte soprattutto in Francia, Spagna e Italia». Florence Maraval, brand director di Hair rituel by Sisley, motiva così la decisione della marca di dedicare “i lanci dell’anno” allo styling dei capelli texturizzati. In particolare, il brand propone soluzioni premium per due dei diversi tipi di ricci classificati da Andre Walker, l’hairstylist che si è fatto notare all’ Oprah Winfrey Show: i capelli mossi e quelli riccimolto ricci (al momento – ma solo al momento parrebbe – non c’è un soin per la famiglia afro). 🔗 Leggi su Amica.it © Amica.it - L’eleganza del riccio. E le dritte per acconciarlo

