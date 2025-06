Leggi liberticide A scuola spunta un libro contro Giorgia Meloni | la premier infuriata esplode la polemica

Un libro di testo per le scuole superiori sta scatenando polemiche: accusato di contenuti ideologici e di sfidare la neutralità, ha suscitato l’ira della premier Giorgia Meloni. La questione mette in discussione la libertà di insegnamento e il ruolo della scuola nel promuovere un’educazione equilibrata. Ma quali sono davvero i contenuti contestati? Scopriamolo insieme e analizziamo le implicazioni di questa disputa sulla libertà scolastica.

Sta facendo discutere il contenuto di un libro di testo per le scuole superiori, accusato da alcuni esponenti politici di contenere passaggi ritenuti ideologici e non neutrali nei confronti dell'attuale governo. Il volume in questione è "Trame del tempo, dal Novecento a oggi", terzo tomo dell'edizione rossa edita da Laterza, adottato in numerosi istituti italiani. Al centro della contestazione ci sono alcuni paragrafi dedicati al periodo politico successivo alle elezioni del 2022. I risultati di quell'appuntamento elettorale vengono definiti " impietosi ", con riferimento al calo dell'affluenza.