Lega e Fdi riscrivono il reato di femminicidio | solo chi uccide una donna per reazione a un rifiuto verrà punito

L'iter legislativo si fa più stringente: lega e FDI riscrivono il reato di femminicidio concentrandosi sulle cause legate al rifiuto o alla sottomissione. Con questa nuova definizione, l’ergastolo sarà applicato solo in casi specifici, lasciando incerte molte altre situazioni di violenza. Una norma che, da un lato, chiarisce alcuni punti fondamentali, ma dall’altro solleva dubbi sulla sua effettiva copertura contro la violenza di genere. Continua a leggere per scoprire tutti i dettagli.

La nuova versione del reato di femminicidio prevede l’ergastolo solo nel caso in cui l’assassinio scaturisca dal rifiuto di una donna di stabilire o continuare una relazione affettiva, o dal tentativo di costringerla a una condizione di sottomissione. Una stretta normativa che chiarisce alcuni punti ma rischia di lasciare fuori moltissimi altri casi. 🔗 Leggi su Fanpage.it

