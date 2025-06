L' effetto boomerang dell' anti-malamovida | gli incassi dei locali del centro ridotti e l' esodo dei clienti in altre zone

L’effetto boomerang dell’anti malamovida sta colpendo duramente i locali del centro di Foggia, con cali negli incassi e un esodo di clienti verso altre zone. Alcuni commercianti lamentano perdite superiori al 30% nell’ultimo trimestre, aggravate da restrizioni che limitano la vendita di alcol da asporto e la somministrazione all’aperto. La situazione rischia di compromettere il futuro dei locali e l’attrattiva del cuore della città, aprendo una sfida cruciale per il settore.

Tra i commercianti del settore bar del centro di Foggia c’è chi dichiara di aver perso nell’ultimo trimestre persino oltre il 30% del fatturato, soprattutto a causa dell’impossibilità, da una certa ora in poi, di vendere alcol da asporto o di somministrare cibi e bevande nei dehor e ai tavoli. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

In questa notizia si parla di: centro - effetto - boomerang - anti

"Effetto blu": Chiusa di Casalecchio e Reno al centro della scena - Il 31 maggio, Effetto Blu porta al centro della scena la splendida Chiusa di Casalecchio e il Canale di Reno, offrendo un'opportunità unica per scoprire e valorizzare questi simboli di natura e cultura.

NIENTE GLORIA PER IL VANAGLORIOSO DONALD TRUMP La California e i tanti focolai, la società americana in fiamme, la parata militare, l'uso politico delle forze di sicurezza, il boomerang della campagna anti-immigrati, i movimenti No Kings, come si sta Vai su Facebook

In Italia cresce il movimento “no data center”; Partinico, commercianti in rivolta «Così ci state facendo morire»; Coprifuoco per i locali a mezzanotte a Trieste, l’appello della Fipe: «Deroghe alle attività oneste.

Effetto boomerang dei dazi di Trump: margini ridotti per le imprese e aumento dei prezzi al consumo - Quotidiano Nazionale - Confindustria analizza l’effetto delle politiche economiche del tycoon e le risposte dei mercati mondiali. Si legge su quotidiano.net

Effetto boomerang dei dazi di Trump: margini ridotti per le imprese e aumento dei prezzi al consumo - MSN - Confindustria analizza l’effetto delle politiche economiche del tycoon e le risposte dei mercati mondiali. Segnala msn.com