L’economia fuori legge La Finanza scopre 144 lavoratori in nero e 91 evasori totali

L’economia illegale e l’evasione fiscale continuano a rappresentare una minaccia concreta per il nostro Paese. Con oltre 91 evasori totali scoperti, 144 lavoratori in nero individuati e sequestri di prodotti contraffatti per un valore enorme, la Guardia di Finanza si impegna quotidianamente per tutelare legalità e tutela dei cittadini. Questa fotografia trasmette un messaggio chiaro: la lotta all’illegalità è una sfida costante che richiede sempre più attenzione e rigore.

Novantuno evasori totali scoperti, 144 lavoratori in nero individuati, 87mila prodotti contraffatti sequestrati, oltre 66 milioni di euro di fondi pubblici controllati. È una fotografia netta quella tracciata dal colonnello Paolo Brucato, comandante provinciale della Guardia di Finanza, in occasione del 251° anniversario della fondazione del Corpo. Una fotografia fatta di cifre che raccontano più di mille discorsi: prevenzione, controllo del territorio e contrasto ai reati economico-finanziari restano i pilastri dell’azione delle Fiamme Gialle in provincia di Pesaro e Urbino. Sul fronte fiscale, i numeri sono significativi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - L’economia fuori legge. La Finanza scopre 144 lavoratori in nero e 91 evasori totali

