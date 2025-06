Leclerc | Ferrari poco competitiva? Troppi rumors attorno alla squadra

In un clima di crescente attesa e voci contrastanti, Charles Leclerc si prepara con determinazione al weekend sul circuito di Spielberg. Tra rumor e sfide, il giovane pilota monegasco ha espresso fiducia nelle proprie capacità , alimentando la speranza di vedere la Ferrari tornare a competere ai massimi livelli. La gara in Austria promette emozioni e sorprese: sarà l’occasione per dimostrare che il Cavallino può ancora sognare in grande.

Charles Leclerc ha parlato alla vigilia del weekend che vedrĂ la Formula 1 protagonista in Austria sul circuito del Red Bull Ring a Spielberg. Il pilota monegasco si è detto ottimista e ha commentato così le possibilitĂ di tornare a vincere un Gran Premio. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Leclerc: "Ferrari poco competitiva? Troppi rumors attorno alla squadra"

Ferrari dai due volti nel venerdì di Imola, Leclerc: "Soffriamo il giro secco". Hamilton: "Manca la costanza" - Nel venerdì di Imola, la Ferrari si presenta con due volti: Leclerc e compagni faticano nel giro secco, mentre il passo gara sembra promettente.

