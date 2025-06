Lecce ora è ufficiale | Eusebio Di Francesco è il nuovo allenatore

Eusebio Di Francesco è ufficialmente il nuovo allenatore del Lecce, pronto a scrivere un nuovo capitolo in suo stile. Dopo la rescissione con il Venezia, il tecnico si lega ai salentini per portare entusiasmo e successi nella prossima stagione. La piazza aspetta con ansia le sue mosse; il futuro giallorosso si fa ancora più affascinante. Restate con noi: il meglio deve ancora arrivare.

Eusebio Di Francesco è il nuovo tecnico del Lecce: dopo la rescissione contrattuale con il Venezia il tecnico firma per i salentini Il Lecce ha comunicato di aver chiuso con Eusebio Di Francesco, che guiderà quindi la squadra salentina nella prossima stagione. Di seguito il comunicato del club. Visualizza questo post su Instagram Un post . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Lecce, ora è ufficiale: Eusebio Di Francesco è il nuovo allenatore

Lecce 232 segna un nuovo capitolo: Eusebio Di Francesco è pronto a tornare in panchina, accogliendo con entusiasmo la sfida dei giallorossi.

