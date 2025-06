Lecce-Gallipoli baby gang e allarme sociale | serve un’educazione ai diritti per prevenire la violenza giovanile Cnddu

L’insicurezza e la violenza giovanile scuotono Lecce e Gallipoli, due perle del Sud Italia, segnando un allarme sociale che non può essere ignorato. La recente escalation di episodi di baby gang richiede interventi immediati: l’educazione ai diritti umani rappresenta una strada fondamentale per prevenire la violenza tra i più giovani. Solo attraverso un impegno condiviso possiamo tentare di restituire serenità alle nostre comunità e garantire un futuro più giusto e sicuro.

Di seguito un comunicato diffuso dal coordinamento nazionale docenti delle discipline dei diritti umani: Il Coordinamento Nazionale Docenti della Disciplina dei Diritti Umani esprime forte preoccupazione in merito agli episodi di violenza accaduti nei giorni scorsi a Gallipoli e Lecce, che hanno visto il coinvolgimento di una baby gang responsabile di gravi atti di aggressione e rapina ai danni di turisti, come riportato oggi da diverse testate giornalistiche. Sebbene l'intervento tempestivo delle forze dell'ordine rappresenti un presidio fondamentale per la sicurezza pubblica, non possiamo limitarci a considerare questi fatti come meri episodi di microcriminalità estiva.

