lecce 15enne morta per encefalite emorragica

L'esame autoptico avrebbe evidenziato un quadro clinico gravissimo, confermando le conclusioni evidenziate dai sanitari del reparto di Rianimazione.

Ricoverata in ospedale con febbre alta, 15enne muore dopo 48 ore: aperta un’inchiesta a Lecce - Una tragica perdita scuote Lecce: una ragazza di 15 anni, ricoverata con febbre alta, muore in soli due giorni.

Una 15enne è morta ieri nella rianimazione dell'ospedale Vito Fazzi di Lecce dov'era ricoverata ricoverata dal 17 giugno per una febbre alta. La ragazza non avrebbe avuto problemi di salute ma la mattina di martedì si è sentita male e la febbre si è alzata al

Si sveglia e le sale la febbre a 41: 15enne muore per encefalite emorragica. Aperta inchiesta a Lecce; Morta a 15 anni in 48 ore, encefalite emorragica la causa: aperta un’inchiesta; Una polmonite sfociata in encefalite emorragica dietro la morte della 15enne di Squinzano.

