Le vacanze un rimedio alla monotonia | ecco perché viaggiare ci fa bene

per ritrovare se stessi e riscoprire la propria essenza, lasciando alle spalle la monotonia quotidiana. In ogni viaggio, infatti, si cela un’opportunità unica di rinnovamento e di scoperta personale. La strada verso nuove avventure non è solo un percorso geografico, ma anche un viaggio nel proprio mondo interiore. È il momento di partire, di aprire il cuore a nuove esperienze e di lasciarsi sorprendere da ciò che il viaggio può regalare.

S e viaggiare, per alcuni, significa scoprire nuove mete, altri non vedono l’ora di tornare nei posti di sempre. Sì, perché il nostro modo di viaggiare racconta molto di noi, più di quanto possiamo immaginare. Da sempre una delle esperienze più profonde dell’essere umano, il viaggio, del resto, non è solo uno spostamento fisico. È anche, e soprattutto, un movimento interiore, un’ occasione di trasformazione e di crescita. Un modo – il più piacevole -, per riflettere su se stessi e sul proprio posto nel mondo. Ne parliamo con il professor Giuseppe Pantaleo, ordinario di Psicologia sociale alla Facoltà di Psicologia dell’Università Vita-Salute San Raffaele, dove è anche Direttore dell’UniSR-Social. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Le vacanze, un rimedio alla monotonia: ecco perché viaggiare ci fa bene

