Le ultime tragiche ore di Alvaro Vitali | È morto sui gradini di casa stava soffrendo come un cane

Le ultime ore di Alvaro Vitali, iconico attore del cinema italiano, sono segnate da un mix di sofferenza e desiderio di libertà. Dopo aver scelto di lasciare l’ospedale per tornare a casa, ha affrontato il suo ultimo capitolo con coraggio e determinazione. La sua storia ci ricorda quanto sia prezioso vivere con dignità, anche nei momenti più difficili. E così, la sua vita si spegne tra le braccia di chi gli voleva bene, lasciando un vuoto incolmabile nel cuore di molti.

Ricoverato per “una broncopolmonite recidiva”, Alvaro Vitali è morto all’età di 75 anni dopo aver scelto di firmare per essere dimesso dall’ospedale. A raccontarlo a Fanpage è stato Claudio Di Napoli, regista e amico dell’attore: “Voleva tornare a casa, non ne poteva più dell’ospedale. Ogni giorno mi ripeteva: ‘Domani mi inca*** e firmo’. E alla fine lo ha fatto davvero. Ieri, appena ho saputo che aveva lasciato l’ospedale, l’ho chiamato e mi sono arrabbiato. Ma lui non ce la faceva più. Era ricoverato da due settimane, voleva solo tornare a casa. È stato Manolo, un nostro amico che da qualche tempo gli faceva da assistente, ad andarlo a prendere. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Le ultime tragiche ore di Alvaro Vitali: “È morto sui gradini di casa, stava soffrendo come un cane”

La Vita Segreta Di Alvaro Vitali: Il Figlio Mai Visto E Un Addio Doloroso!

