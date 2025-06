Le storie di san Nicola – visita teatralizzata tra arte fede e leggenda

Preparati a vivere un’avventura unica tra le strade di Bari, dove storia, arte e leggenda si intrecciano per raccontare le gesta del Santo più amato dai baresi. Domenica 29 giugno alle ore 19:00, “Le Storie di San Nicola” ti guiderà in una visita teatralizzata che svelerà i segreti di questa figura venerata, tra emozioni e tradizioni radicate nel cuore della città. Un’esperienza da non perdere!

“Le Storie di San Nicola” – Visita teatralizzata tra arte, fede e leggenda Domenica 29 giugno – ore 19:00 Un’esperienza speciale sulle orme del Santo più amato dai baresi! Dal suggestivo Molo San Nicola inizieremo un percorso che unisce storia, arte e tradizione. Tra i vicoli della cittadella. 🔗 Leggi su Baritoday.it

