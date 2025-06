Le storie del Bosco delle Querce

Domenica, il Bosco delle Querce di Seveso e Meda si anima di magia e storia, offrendo un pomeriggio ricco di emozioni per grandi e piccini. Dalle 16.30, le affascinanti Storie del Bosco prenderanno vita tra radure e zone aperte, svelando i segreti della natura e della memoria. A seguire, la musica avvolgente di Lea Gasser con la sua fisarmonica trasporterà gli spettatori in un viaggio sonoro indimenticabile. Un evento da non perdere per riscoprire il cuore pulsante del nostro bosco.

Domenica è ancora protagonista il Bosco delle Querce di Seveso e Meda. Si parte alle 16.30 con Storie del Bosco. Di seguito alle 17 continuerà lo spettacolo con una fisarmonica nel Bosco di Lea Gasser che incanterà il pubblico con la sua musica. La giornata inizierà con una bella visita visionaria camminando nelle radure e nelle zone aperte al pubblico, un viaggio nella storia e nella memoria, un racconto in cui si mescolano elementi del passato e del presente. Scritto da Andrea Taddei e interpretato da Davide Scaccianoce. A seguire, la compositrice e arrangiatrice svizzera Lea Gasser, farà vibrare la sua fisarmonica tra le verdi frasche di un Bosco che oltre agli alberi e alle specie protette custodisce storie segrete, gioie e dolori di una comunità . 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Le storie del Bosco delle Querce

In questa notizia si parla di: bosco - storie - querce - pubblico

Storie nel bosco, gli eventi al Parco Etnografico di Rubano - Scopri il fascino del "Teatro nel Bosco" al Parco Etnografico di Rubano! Questo giugno, le sere si illuminano di storie affascinanti e performance coinvolgenti nella quarta edizione di "Storie nel Bosco".

Comune di Seveso Comune di Meda FARE Suoni Mobili Ministero della Cultura Musicamorfosi Circolo Legambiente "Laura Conti" Seveso #boscodellequerce #farearte #musicamorfosi #suonimobili #circololauraconti #ministerodellacultura #fisarmonica Vai su Facebook

Insieme per il Bosco; Il Bosco delle Querce è sempre più vicino al marchio europeo; Pedemontana, Pasqua in cammino attraverso la Brianza con i comitati: dal Bosco delle Querce a Bernate.

Le storie del Bosco delle Querce - Di seguito alle 17 continuerà lo spettacolo con una fisarmonica nel Bosco di Lea Gasser ... Riporta ilgiorno.it

Rivive il laghetto al Bosco delle Querce - MSN - Il laghetto del Bosco delle Querce di Seveso è finalmente tornato a splendere grazie a un importante intervento di manutenzione. Scrive msn.com