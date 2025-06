Le Stelle di Branko ecco le previsioni di giovedì 26 giugno

Benvenuti alle previsioni di "Le Stelle di Branko" per giovedì 26 giugno 2025. L'astrologo più amato in Italia ci guida tra le energie celesti, offrendo spunti e riflessioni per affrontare al meglio questa giornata. Con la Luna nuova in Cancro, è il momento di introspezione e azioni concrete, specialmente in famiglia e nei rapporti quotidiani. Scopriamo cosa riservano le stelle ai vari segni e quale novità potrebbe cambiare le vostre prospettive...

"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di giovedì 26 giugno 2025. Ariete Luna nuova in Cancro rappresenta un importante momento di riflessione e di azioni concrete, in famiglia e nei rapporti più o meno positivi con i fratelli e con le persone che fanno parte della vita quotidiana. C'è una novità che interessa il campo pratico della vita, Mercurio inizia in serata un fenomenale aspetto in Leone, segno della vostra fortuna. Il transito sarà lungo e naturalmente provocherà anche un fremito che voi conoscete bene: gelosia.

