le stelle del volley a Cervia, dove atleti di fama internazionale si sfidano sotto il sole, regalando emozioni indimenticabili. Un’estate all’insegna dello sport, del divertimento e dell’energia che infiamma le spiagge di questa splendida località . Preparatevi a vivere momenti di pura adrenalina, perché al Fantini Club il volley è protagonista assoluto e il meglio della disciplina si dà appuntamento in riva al mare.

È un'estate decisamente a colpi di volley e di beach volley quella che sta caratterizzando il Fantini Club di Cervia. Dopo aver ospitato, all'inizio del mese di maggio, la tappa 'futures' del Beach pro tour 2025, il più importante circuito al mondo di beach volley, il cartellone degli eventi della stagione in corso procede ora con un weekend di altissimo livello. Il Fantini diventa infatti il centro nevralgico del volley a tinte azzurre e del beach volley. Da domani, e fino al 4 luglio, la nazionale femminile di Julio Velasco, fresca vincitrice dell'oro olimpico, sarà in ritiro collegiale proprio a Cervia (allenamenti al palasport, con aria condizionata, di via Pinarella), usufruendo delle strutture dello stabilimento balneare di Claudio Fantini per i momenti di relax e svago.