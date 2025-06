Le Stanze in Fiore di Rossella Pezzino de Geronimo | la forza della natura

Le Stanze in Fiore di Rossella Pezzino de Geronimo racconta una storia di resilienza e rinascita, attraverso il suo giardino emozionale di sette ettari a Catania, simbolo di speranza e forza della natura. Un viaggio tra memoria e crescita, che ci invita a scoprire come la bellezza possa germogliare anche nei luoghi piĂą nascosti del cuore. La sua narrazione ci ispira a coltivare i nostri sogni, trasformando le sfide in fiori da ammirare e condividere.

“Le Stanze in Fiore” di Rossella Pezzino de Geronimo è un appassionante memoir in cui seguiamo le vicende di vita dell’autrice, classe 1950; il titolo dell’opera fa riferimento al giardino emozionale che ha iniziato a realizzare venticinque anni fa, e che è anche possibile visitare, ubicato a Canalicchio, Catania. Un giardino di sette ettari dalla forte connotazione simbolica, in quanto l’autrice lo ha reso a immagine e somiglianza di quello che è stato il suo percorso interiore di rinascita dopo che, a cinquant’anni, si era sentita persa e sfiduciata a causa dell’ennesima perdita che l’aveva colpita. 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - “Le Stanze in Fiore” di Rossella Pezzino de Geronimo: la forza della natura

