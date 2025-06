Le sorelle D’Amato si raccontano Asia | In gara a settembre; Alice | Dopo Los Angeles vorrei una famiglia

Le sorelle D’Amato, Asia e Alice, sono due stelle emergenti della ginnastica artistica italiana, pronte a conquistare il palco di Los Angeles 2028. Con un mix di passione e determinazione, si raccontano tra sacrifici e sogni, dimostrando che la concentrazione è la chiave del loro successo. In attesa di settembre, l’obiettivo è chiaro: continuare a volare alto, soprattutto con una sola parola in mente: concentrazione.

Una sola parola: concentrazione. Prosegue incessante la preparazione di Alice ed Asia D'Amato, le iconiche sorelle della ginnastica artistica già proiettate da tempo verso Los Angeles 2028. Le due atlete sono state intercettate dall'irriverente microfono di Chiara Sani in occasione di Ginnasticomania, trasmissione in onda sul canale YouTube di OA Sport, per tracciare un piccolo bilancio su quanto successo fino a questo momento in stagione, ovviamente con le dovute differenze. La medagliata olimpica Alice ad esempio è reduce dall'oro conquistato nella prova a squadre femminile dei Campionati Europei.

Alla ginnasta Alice D'Amato va l'Oscar delle donne, il Premio Marisa Bellisario "Donne che fanno la differenza". L'atleta genovese diventa il simbolo femminile dello sport 2025.

