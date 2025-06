Le sberle della Corte dei Conti sulla sanità

Le recenti sberle della Corte dei Conti sulla sanità mettono in luce un principio fondamentale: i diritti essenziali alla salute devono sempre prevalere sull’equilibrio di bilancio. Un richiamo imprescindibile per garantire un sistema sanitario equo e accessibile, al di là di mere linee finanziarie. È il momento di rivedere le priorità e mettere al centro le esigenze dei cittadini. Per approfondire, continua a leggere.

"È la garanzia dei diritti incomprimibili a incidere sul bilancio, e non l'equilibrio del bilancio a condizionarne la doverosa erogazione". Non è una voce politica, né una pet.

