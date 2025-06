Le previsioni meteo di oggi 26 giugno ad Avellino

Oggi ad Avellino il cielo è limpido e il sole splende intensamente, regalando una giornata estiva perfetta. Con temperature che saliranno fino a 34°C e un cielo sereno, è l'occasione ideale per uscire e godersi il bel tempo. I venti saranno quasi assenti, lasciando spazio a un’atmosfera calda e tranquilla. Previsioni perfette per chi desidera trascorrere una giornata all'aperto, approfittando delle ore di sole e del clima piacevole.

A Avellino oggi bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge nelle prossime ore. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 34°C, la minima di 20°C, lo zero termico si attesterà a 4921m. I venti saranno al mattino assenti, al pomeriggio. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

In questa notizia si parla di: avellino - previsioni - meteo - giugno

