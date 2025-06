Le periferie soffocate dai roghi | da Japigia al Municipio IV l' allarme dei residenti

le speranze di un’estate serena per i residenti, che devono affrontare quotidianamente l’aria irrespirabile e il rischio di incendi. Da Japigia al IV Municipio, la minaccia dei roghi si intensifica, costringendo famiglie a barricarsi in casa e chiudere le finestre, mentre l’emergenza ambientale richiede interventi urgenti. La questione non può più essere ignorata: è ora di agire concretamente per tutelare il nostro territorio e la salute di tutti.

Finestre serrate e residenti barricati in casa, per sfuggire al fumo e ai cattivi odori. Da Japigia ai quartieri del IV Municipio, con l'arrivo della stagione estiva il problema dei roghi (notturni, ma non solo) torna a farsi più pressante. A bruciare, nelle campagne, non solo sterpaglie, ma. 🔗 Leggi su Baritoday.it

