Le pagelle di Inter-River Plate | Sucic 7 entra e incide Mastantuono 4,5 | fine a se stesso

Nel calcio, ogni secondo conta e le pagelle raccontano storie di talento e determinazione. Tra sorprese e conferme, Inter e River Plate regalano emozioni intense: da un Sucic deciso a un Mastantuono che si fa notare, fino all'eccezionale zampata del croato Mkhitaryan. La sfida si infiamma, e i protagonisti dimostrano ancora una volta che il calcio è fatta di dettagli che fanno la differenza. È in questa cornice che si scrive il vero spettacolo.

Il croato non fa rimpiangere Barella e in 10 minuti confeziona l'assist per Pio Esposito (migliore in campo). Riecco il vero Mkhitaryan, solito Bastoni. E Asllani. 🔗 Leggi su Gazzetta.it